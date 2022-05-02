Тула, 2 мая, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Сегодня, 2 мая, в Туле на стадионе «Арсенал» футбольный клуб «Арсенал» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Tularegion.ru Арсенал

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Михаил Левашов, Артем Сокол, Данил Степанов, Максим Беляев, Игорь Смольников, Аяз Гулиев, Горан Чаушич, Георги Костадинов, Сергей Ткачев, Эванс Кангва, Джордже Деспотович.

«Нижний Новгород»: Никита Гойло, Лукас Масоэро, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Алексей Козлов, Дмитрий Стоцкий, Кирилл Кравцов, Альберт Шарипов, Николай Калинский, Ричи Эннин, Тимур Сулейманов.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе.