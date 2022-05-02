Донецк, 2 мая, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Населенные пункты Железная Балка и Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: … 16:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Железная Балка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 16:15 — населенный пункт Георгиевка — населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Ясиноватая.