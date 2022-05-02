Рим, 2 мая, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Платить за голубое топливо из России в рублях следует временно разрешить европейским энергетическим компаниям. Об этом 2 мая сообщил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в интервью изданию Politico.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

По его словам, пока «мы понимаем правовую базу и последствия» компаниям следует разрешить платить за газ в рублях.

Чинголани добавил, что, по крайней мере, на несколько месяцев это было бы хорошо.

Напомним, 30 апреля газета La Repubblica сообщила, что Италии угрожает одновременное наступление экономической стагнации и роста инфляции.