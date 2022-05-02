Ханты-Мансийск, , 18:17 — REGNUM Двенадцать волонтёров из Югры и Ямала в ближайшее время приедут на смену тем, кто сегодня помогает жителям Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает «Югра-ТВ».

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По четыре человека 1, 2 и 3 мая прибывают сперва в Москву, оттуда — в Ростовскую область и в Донбасс. Волонтёры будут развозить гуманитарную помощь, развозить воду и горячие питание. Среди новых добровольцев есть профессиональный спасатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, добровольцы Гуманитарного корпуса из Югры очистили монумент Победы «Воин-освободитель» в Мариуполе, расположенный в километре от «Азовстали»

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