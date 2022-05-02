Чебоксары, 2 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. На Радоницу в столице Чувашии увеличат количество автобусов, следующих до кладбищ. Данное решение принято по поручению главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

В этом году Радоница отмечается 3 мая. В день православного праздника пустят дополнительные рейсы на пяти городских (№15,30,46 и 52) и одном межмуниципальном (№ 249) маршрутах, которые следуют до кладбищ.

В мэрии уточняют, что 3 мая автобусы с железнодорожного вокзала в Чебоксарах будут отправляться каждый час с 06:30 до 18:30. С карачуринского кладбища можно будет уехать с 07:00, последний рейс назначен на 19:00.

Как сообщало ИА REGNUM, Радоница отмечается на девятый день после Пасхи и считается родительским днём, днём особого поминовения усопших.