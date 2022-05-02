Вашингтон, 2 мая, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Совершать сделки с компанией Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») до 30 сентября 2022 года разрешило министерство финансов США. Об этом говорится в специальной генеральной лицензии, распространенной ведомством 2 мая.

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«Все транзакции с участием Gazprom Germania GmbH… разрешены до 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск) 30 сентября 2022 года», — говорится в документе.

Отмечается, что к структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит 50% и более, лицензия также относится.

Как передавало ИА REGNUM, 4 апреля германский министр экономики Роберт Хабек сообщил журналистам, что попечительское управление временно назначено в Германии в отношении Gazprom Germania.