Пермь, 2 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Перми 60-летнего мужчину задержали за попытку убить коллегу. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По данным следствия, в ночь на 1 мая подозреваемый пришёл в помещение охраны и во время ссоры ранил ножом коллегу 1959 года рождения. Однако пострадавший выжил, ему вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Подозреваемого удалось задержать. Проводится расследование. Следователи добиваются заключения гражданина под стражу.