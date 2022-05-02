Чебоксары, 2 мая, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Чувашии в майские праздники зарегистрированы травяные пожара. Крупные возгорания ликвидированы в Порецком районе, сообщается на сайте управления МЧС по республике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

1 мая в Чувашии зарегистрировано 12 пожаров, в том числе семь — возгорание мусора и сухой травы. В ведомстве уточняют, что наиболее крупные огненные ЧП произошли в Порецком районе: на окраине райцентра Порецкое и в поле у села Ряпино сгорело почти 5 гектаров сухой травы.

29 апреля в ГКЧС Чувашии заявляли, что с начала пожароопасного сезона (с 15 апреля) зарегистрировано 36 фактов загорания сухой травы, кустарника и мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, силы и средства МЧС России с 29 апреля по 4 мая, а также с 6 по 11 мая переведены на усиленный режим работы.