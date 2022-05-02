Чебоксары, , 17:43 — REGNUM В столице Чувашии 9 мая состоятся парад Победы, шествие «Бессмертного полка» и будет дан праздничный салют. Об этом заявил глава администрации Чебоксар Денис Спирин, представляя программу мероприятий в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе столичной мэрии.

9 мая 2019 год, Чебоксарах. Шествие «Бессмертного полка» после парада Победы

День Победы в Чебоксарах, как и предыдущие годы, начнётся с возложения цветов к Вечному огню в мемориальном парке «Победа», а завершится большим театрализованным концертом на Красной площади.

В полдень на площади Республики состоится парад: по данным мэрии, в торжественном прохождении сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники примут участие более 1 тыс. человек и задействуют свыше 50 единиц боевой техники. Затем состоится шествие участников «Бессмертного полка»: организаторы полагают, к шествию присоединятся порядка 20 тыс. человек.

Ещё одно массовое мероприятие состоится в мемориальном комплексе «Победа»: акция «Вальс Победы». В танцевальном проекте смогут участвовать не только молодые жители, но и люди старшего поколения.

Завершится День Победы праздничным салютом.

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