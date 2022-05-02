Вашингтон, , 17:20 — REGNUM США и их союзники, которые ввели ряд беспрецедентных ограничительных мер в отношении Российской Федерации, загнали себя в ловушку. Об этом пишет американское издание The Hill.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор статьи отмечает, что санкции должны были «разрушить» экономику России, однако, в действительности же ограничительные меры повлекли серьезные издержки и для тех, кто их вводил.

«Запад (США и их союзники) фактически оказался в ловушке», — пишет журналист издания.

В материале говорится, что России, несмотря на сокращение экспорта, удалось увеличить доходы от продажи газа и нефти, так как ограничительные меры и спецоперация на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители.