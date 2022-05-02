Курган, 2 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Кургане 53-летний житель пойдёт под суд за попытку убить своего собутыльника. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, 53-летний гражданин в январе был в одном садоводческом кооперативе. В ходе конфликта на фоне употребления алкоголя он выстрелил в 47-летнего собутыльника из травматического пистолета и затем продолжал угрожать убийством. Действия нападавшего пресекли очевидцы, которые оказали пострадавшему необходимую помощь.

Обвиняемый скрылся с места происшествия, но вскоре его поймали. Суда он ждёт под домашним арестом. Обвинительное заключение по его делу уже утверждено.