Шадринск, Курганская область, 2 мая, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Шадринске Курганской области два местных жителя отданы под суд за разбой применением предмета, приспособленного в качестве оружия. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что братья возрастом 26 лет и 33 года в декабре пришли к своему знакомому домой, чтобы потребовать долг. Они избили его битой и проникли в жилище. Но затем их задержали.

Обвинительное заключение по делу уже утверждено. Скоро материалы рассмотрит суд.