2 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение командования украинских военно-воздушных сил о том, что военного украинского летчика «призрак Киева», который в течение первых 30 часов спецоперации Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации на Украине якобы смог сбить шесть российских самолетов, на самом деле не существует.

Оксана Переможенко, , 18:27 — REGNUM Военного украинского летчика «призрак Киева», который в течение первых 30 часов спецоперации Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации на Украине якобы смог сбить шесть российских самолетов, на самом деле не существует. Об этом 1 мая сообщило командование украинских военно-воздушных сил в своем телеграм-канале.

Теодор Шассерио. Явление призрака 1854-1855

«Призрак Киева» — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации (украинских) воздушных сил, которые защищают небо столицы», — сообщает источник.

Читайте также: Украинские ВВС признали, что летчика «призрак Киева» не существует

Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие усмотрели в данном сообщении повод для иронии.

«Есть такие, кто верил в призрака?» — смеется «Мурманск».

«Ну как всегда — театр абсурда», — добавила Татьяна И.

«Это уже просто оскорбление чувств верующих», — иронизирует Mutabor777.

«А с кем же тогда Байден здоровается?» — пошутил Дмитрий Ф.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Осталось признать, что все остальные перемоги (победы. — О. П.) оказались зрадами (поражениями. — О. П.)», — добавил Key-real 108.

«Вот уж «царство-государство». Украина сама как тот призрак», — написала Лариса.

«А как с остальным?» — спросил Вячеслав.

«Да и само государство уже больше похоже на призрак…» — отметила Оксана.

«Серьезно? А я уж было поверила», — смеется Анна.

«Слава героям, которых нет и не будет», — пишет Svtln.

«Неужели кто-то в это верил? Изначально же все воспринимали как шутку», — прокомментировал Alex Z.

«Перемога (победа. — О. П.) закончилась», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Что и требовалось доказать! У них одни фейки везде и во во всём!» — отметил Kirill C.

«Так, а в это реально кто-то верил? Жесть», — недоумевает Jan J.

«Очень скоро, именно так и назовут Украину», — добавила Mia.

«Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она…» — шутит К. А., цитируя слова из песни «Маленький принц».

«Да клоуны они, Зеленский воспитал поколение себе подобных», — отметил Игорь.

«Страна фантазеров», — отреагировала Emily.

«Мифические «герои» мифической страны…» — комментирует Vova K.

«О, сколько им открытий чудных…» — отметила Юлия.

«Как символично: герой-призрак, национальная идея-призрак, страна-призрак. Правительство тоже скоро скроется в неизвестном направлении, как призрак», — подытожил art.