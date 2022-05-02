Ульяновск, , 17:11 — REGNUM В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся суточное число выздоравливающих и умирающих от ковида. Такую обновлённую статистику публикует оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 2 мая, с начала пандемии в регионе вылечились от ковида 195 593 человека, из них 1 мая выздоровели 92 пациента. Отметим, что последние четверо суток ежедневно вылечиваются от COVID-19 от 92-х до 98-ми человек.

Число жертв пандемии продолжает расти. Всего в регионе скончались 4644 ковид-больных, в том числе пятые сутки подряд (с 27 апреля по 1 мая) умирают по два пациента с коронавирусом ежедневно.

Напомним, что всего в Ульяновской области лабораторно выявлено 201 798 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, доля вылечившихся от ковида составляет 96,93%.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет в Ульяновской области 46,6%, что на 3,7% превышает показатель в среднем по России (42,9%).

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