Донецк, , 17:08 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:36 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики снова обстреляли Горловку.