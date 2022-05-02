Агаповка, Челябинская область, 2 мая, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Агаповском районе Челябинской области у местной жительницы изъяли свыше двух тысяч контрафактных бутылок спиртного, а также более 120 нелегальных пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

kbatx Алкоголь

Нелегальную продукцию полицейские нашли в надворных постройках жилого дома гражданки. Стоимость партии составляет почти 500 тыс. рублей.

Теперь женщина стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит до трёх лет колонии.