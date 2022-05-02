Донецк, , 16:54 — REGNUM Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение дня 2 мая эвакуировали еще более 200 беженцев. Об этом 2 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube

«Из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 214 человек, среди них 33 ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беженцы доставлены в пункт помощи населению, который развёрнут силами республиканского МЧС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России зафиксировал факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя.