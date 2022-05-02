Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали еще 214 беженцев
Донецк, 2 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение дня 2 мая эвакуировали еще более 200 беженцев. Об этом 2 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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Разрушенное здание в Мариуполе
«Из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 214 человек, среди них 33 ребенка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что беженцы доставлены в пункт помощи населению, который развёрнут силами республиканского МЧС.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России зафиксировал факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя.