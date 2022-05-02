Ханты-Мансийск, , 16:51 — REGNUM В Югре масочный режим никто не отменял, но граждане словно не помнят об этом. На заседании регионального оперативного штаба заместитель начальника УМВД России по ХМАО Андрей Шабашов доложил о нарушителях режима повышенной готовности.

Пассажиры в метро в первый день массочного режима в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Шабанова, за пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты за минувшую неделю привлекли к ответственности нарушителей по 378 материалам, вынесено 80 предупреждений. За подделку справок о вакцинации или ПЦР-тестировании за неделю в суд было направлено шесть дел, и 23 находятся в производстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за сутки на 2 мая госпитализировали девять больных с COVID-19, выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск.

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