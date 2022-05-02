Ливерпуль, Великобритания, 2 мая, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Руководство «Эвертона», выступающего в Английской Премьер-лиге 2021/22 и рискующего вылететь в Чемпионшип по итогам сезона, установил ценник на 24-летнего нападающего сборной Бразилии Ришарлисона де Андраде для потенциальных покупателей.

Evertonfc.com «Эвертон» — «Бернли» 3:1

По информации издание Football Insider, «ириски» готовы отпустить бразильского футболиста, если получат предложение в размере 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Ришарлисон де Андраде принял участие в 26-ти турах чемпионата Англии, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 24 июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.