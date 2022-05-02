Южноуральск, Челябинская область, 2 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Жительница Южноуральска Челябинской области перечислила на «безопасный банковский счёт» 200 тыс. рублей. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Гражданке 1964 года рождения звонили якобы сотрудники некого банка. Обманным путём они выманили у неё денежные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Екатеринбурга лишился подобным образом более 2,8 млн рублей, из них 2,4 млн рублей были взяты им в кредит на строительство дома.