Копейск, Челябинская область, 2 мая 2022, 16:38 — REGNUM В Копейске Челябинской области автомашина Nissan врезалась в дерево и затем в автомобиль ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Установлено, что за рулём машины был пьяный гражданин. Он отказался подчиниться требованиям сотрудников ГИБДД об остановке. Экипажу пришлось его преследовать. Пытаясь скрыться, нарушитель не справился с управлением.
Также у виновника не было водительского удостоверения. В отношении него составили административные протоколы.