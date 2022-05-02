Копейск, Челябинская область, , 16:38 — REGNUM В Копейске Челябинской области автомашина Nissan врезалась в дерево и затем в автомобиль ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что за рулём машины был пьяный гражданин. Он отказался подчиниться требованиям сотрудников ГИБДД об остановке. Экипажу пришлось его преследовать. Пытаясь скрыться, нарушитель не справился с управлением.

Также у виновника не было водительского удостоверения. В отношении него составили административные протоколы.