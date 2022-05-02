Копейск, Челябинская область, 2 мая, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области автомашина Nissan врезалась в дерево и затем в автомобиль ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что за рулём машины был пьяный гражданин. Он отказался подчиниться требованиям сотрудников ГИБДД об остановке. Экипажу пришлось его преследовать. Пытаясь скрыться, нарушитель не справился с управлением.

Также у виновника не было водительского удостоверения. В отношении него составили административные протоколы.