Париж, , 16:37 — REGNUM За продолжение оплаты голубого топлива из России в евро или долларах выступают власти Франции. Об этом 2 мая заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили в эфире телеканала BFM.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее словам, власти Франции считают, что нельзя просто так нарушать контракты.

«В ходе сегодняшних переговоров (в Брюсселе) мы (власти Франции) намерены выразить солидарность с нашими европейскими коллегами… — сказала она. — Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами».

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский заявил журналистам, что власти Польши настаивают на введении новых антироссийских санкций, в первую очередь касающихся энергоресурсов и финансов.