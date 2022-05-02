Париж, 2 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. За продолжение оплаты голубого топлива из России в евро или долларах выступают власти Франции. Об этом 2 мая заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили в эфире телеканала BFM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По ее словам, власти Франции считают, что нельзя просто так нарушать контракты.

«В ходе сегодняшних переговоров (в Брюсселе) мы (власти Франции) намерены выразить солидарность с нашими европейскими коллегами… — сказала она. — Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами».

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский заявил журналистам, что власти Польши настаивают на введении новых антироссийских санкций, в первую очередь касающихся энергоресурсов и финансов.