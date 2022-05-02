Минусинский район, Красноярский край, , 16:29 — REGNUM Режим ЧС ввели из-за пожара в Минусинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 мая в краевом правительстве.

Лесной пожар 92.mchs.gov.ru

В районе увеличивают группировку сил и средств для защиты населённых пунктов от огня. Мобилизованы​ все силы и ресурсы МЧС, ​ Лесопожарного центра, полиции и так далее.

Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер. Как уточнили краевые власти, огонь угрожал нескольким населённым пунктам. В настоящее время угроза снята. Огонь​ распространился на площади 250​ га.​

В тушении принимают участие более 150 человек, задействовано около 40 единиц спецтехники.​ В районе возгорания наблюдается сильное задымление.

К возможной эвакуации готовят жителей сёл Знаменка и Лугавское. В селе Селиваниха открыт пункт временного размещения.

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