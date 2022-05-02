В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожара
Минусинский район, Красноярский край, 2 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Режим ЧС ввели из-за пожара в Минусинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 мая в краевом правительстве.
В районе увеличивают группировку сил и средств для защиты населённых пунктов от огня. Мобилизованы все силы и ресурсы МЧС, Лесопожарного центра, полиции и так далее.
Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер. Как уточнили краевые власти, огонь угрожал нескольким населённым пунктам. В настоящее время угроза снята. Огонь распространился на площади 250 га.
В тушении принимают участие более 150 человек, задействовано около 40 единиц спецтехники. В районе возгорания наблюдается сильное задымление.
К возможной эвакуации готовят жителей сёл Знаменка и Лугавское. В селе Селиваниха открыт пункт временного размещения.
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