2 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы венгерского кабинета министров Гергели Гуляса о том, что Венгрия наложит вето на любую инициативу ЕС, которая должна привести к ограничению импорта энергоресурсов из РФ.

Мирослава Романенко, , 16:46 — REGNUM Венгрия наложит вето на любую инициативу Европейского союза, которая должна привести к ограничению импорта энергоресурсов из РФ. Об этом 2 мая заявил глава кабинета министров Гергели Гуляс.

Янош Янко. Лунная Венгрия. 1800-е

«Мы… никогда не поддержим распространение санкций ЕС против России на сферу энергетики», — отметил он в эфире HirTV.

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Заявление политика обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие указали на то, что в связи с намерением Будапешта на Венгрию будет оказываться давление со стороны ЕС. Иные также предположили, что ЕС нужна Венгрия в качестве страны, которая будет покупать у России газ и поставлять его другим странам Европы.

«Бедных венгров сейчас будут давить эти шакалы», — написал один из участников обсуждения.

«Понимают, за кем победа. Работают на будущее. У РФ тоже есть списочек», — отреагировала Antonina.

«Хочется заметить, венгры не пророссийские, просто топят за свое государство, и ничего личного», — в свою очередь подчеркнула Екатерина.

«Я думаю, в ЕС заблаговременно и оправданно оставили лазейку через Венгрию. А то как им без энергоресурсов? Они же едины!» — добавил Vitalii.

«Если б не ресурсы, так же бы лаяли», — считает Evgen Z.

«Венгры с этим решением не за Россию, они за себя. Знают, что не вытянут без ресурсов России», — отметил Михаил К.

Гергели Гуляс Holaci

«Молодцы, венгры… Но их начнут топтать», — прокомментировала новость Anna.

«Сейчас будут пытаться на них давить по-всякому», — написал Антон D.

«По-любому Европа сейчас на Будапешт молится за это решение, сами не хотят отказываться [от газа], но ради приличия надо играть в русофобию», — отметил IL M.

«Такими темпами венгров из ЕС попрут. Присоединяйтесь к РФ, венгры», — написал V.

«Правительство думает о благополучии своих граждан! Вопрос в том, выдержат ли давление?» — задумалась Vesna.

«Иногда собственные жители дороже нацистов. Достойный пример для подражания…» — отреагировала Avgusta.

«Хоть одни пытаются сохранить вменяемость и благоразумие. Так-то адекватных политиков в руководствах стран ЕС практически нет — везде поставили американских марионеток, которые готовы угробить свое население и экономики своих стран в угоду заокеанскому хозяину. Уже и ежу понятно, что все эти европейские санкции самой Европе наносят больше вреда, чем РФ», — отметил Михаил.

«Венгрия теперь не допустит принятия Украины в ЕС», — отреагировала Наталья К.

«На них надавят — и вето не будет. Такое впечатление, что это тонкая игра для того, чтобы Россия ослабила внимание, и затем — удар в спину, как всегда», — пишет Елена.

«Молодцы, венгры, не прогибаются. Знают, чем потом расплачиваться придется, беспокоятся о своем народе, а не блеют в стаде прислужников США», — подытожила Татьяна С.

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