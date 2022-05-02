Москва, , 16:18 — REGNUM Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 2 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет (сс) ThePixelman

Так, по состоянию на 16:16 мск в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс, еще девять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса; в аэропорту «Шереметьево» задержано восемь рейсов, еще пять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 2 мая в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождём.