Манчестер, Великобритания, 2 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. 26-летний французский нападающий Антони Марсьяль, выступающий в текущем сезоне за «Севилью» на правах аренды, может стать частью сделки по трансферу нападающего миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед». Об этом 2 мая сообщил журналист Марко Барзаги.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

В текущем сезоне 24-летний аргентинский центрфорвард принял участие в 32-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

Лаутаро Мартинес выступает за «нерадзурри» с 4 июля 2018 года после перехода из аргентинского клуба «Расинг» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро, а соглашение Мартинеса с миланским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.