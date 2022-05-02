Мариуполь, ДНР, , 16:14 — REGNUM Ежедневную поставку питьевой воды в город Мариуполь организовал «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС). Об этом в понедельник, 2 мая, заявили «Известиям» в пресс-службе ОНФ.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Четыре автоцистерны и три грузовика с гуманитарной помощью отправили в Мариуполь из Ростовского штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ», — сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что пластиковые емкости, которые будут заполняться водой автоцистернами, установили волонтеры в различных районах города по согласованию с властями.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая в Минобороны России сообщили, что 1 мая с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышло ещё 80 мирных жителей, которых там удерживали украинские националисты.