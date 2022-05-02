Екатеринбург, 2 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Учёные получили первую опытную партию препарата для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Разработку ведут сотрудники Уральского федерального университета совместно с Волгоградским государственным медицинским университетом с 2017 года.

Сахарный диабет

Партия выпущена в форме капсул. Соединение с условным названием «АВ-19» показало высокую антигликирующую активность. Учёные уже получили три патента и заключили договор с Российской фармацевтической компанией для вывода средства на рынок. Осталось получить разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний и пройти сертификацию.

Всего в мире насчитывается 537 млн больных сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет.