Барселона, Испания, 2 мая, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание As, каталонская «Барселона» и «Валенсия» договорились о трансфере 25-летнего центрального полузащитника сборной Испании Карлоса Солера.

«Барселона»

По информации источника, стороны договорились о переходе футболиста за 20 миллионов евро. При этом трансферная стоимость Солера, согласно данным немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Карлос Солер принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе сборной Испании на счету футболиста два гола в четырех матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.