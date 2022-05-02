Тюмень, , 16:05 — REGNUM В Тюменской области в добровольческом движении участвует 17,9% жителей региона. Это выше общероссийского показателя, который составляет 15%, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Тюменские волонтёры отправляются в ростовскую область Er.ru

Всего в Тюменской области в волонтёрскую деятельность вовлечены 249 тысяч человек по итогам 2021 года. И число добровольцев с 2017 года в регионе неуклонно растёт. Больше всего волонтёров в сфере образования — более 72 тысячи человек.

Трудно переоценить вклад волонтёров штаба #Мы вместе в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В феврале 2022 года добровольческое движение Тюменской области включилось в новые направления. Во всех муниципалитетах региона открыты пункты сбора гуманитарной помощи беженцам из республик Донбасса.

Кроме того, в Тюменской области оказывается финансовая поддержка проектов волонтерской направленности. Как пример, конкурс «Творить добро так просто», по итогам которого в 2021 году поддержку получили 96 проектов. Также проводится конкурс «Под парусом мечты» — в прошлом году было поддержано 28 проектов.