Самара, 2 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Специалисты Ботанического сада Самарского университета в рамках уникального эксперимента отправят на Международную космическую станцию семена растений, ранее уже побывавших в космосе. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета.

GFDL Космический аппарат для медико-биологических исследований из серии Бион

В 2013 году в космос был запущен российский космический аппарат «Бион-М» №1. Аппарат провёл на орбите 30 суток, на его борту находились семена различных растений, мыши, улитки, ракообразные и микроорганизмы. После их возвращения на Землю учёные изучи влияние условий космического пространства на биологию микроорганизмов и растений.

Некоторые из семян, полученные от побывавших в космосе растений, позже были выращены в Ботаническом саде Самарского университета. Теперь учёные готовят их к ещё одной отправке в космос.

«Цель эксперимента — оценить повторяющееся в поколениях возможное влияние факторов космического полета на развитие растений. Прежде подобный эксперимент в космосе не проводился», — подчеркнули в Самарском университете.