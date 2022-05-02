Брюссель, , 15:53 — REGNUM На данный момент ведется подготовка нового пакета антироссийских санкций, однако он не будет обсуждаться 2 мая в ходе заседания совета министров энергетики стран Евросоюза. Об этом 2 мая рассказала журналистам министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили перед встречей министров ЕС по энергетике в Брюсселе.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Новый пакет санкций против РФ готовится, но это не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни», — сказала она.

При этом Помпили уточнила, что в ходе встречи заседания совета министров энергетики стран ЕС будет обсуждаться только вопрос газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский заявил, что на введении новых антироссийских санкций, в первую очередь касающихся энергоресурсов и финансов, настаивают власти Польши.