Мариуполь, ДНР, 2 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Видеозапись эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой освобожденные мирные жители рассказали о том, что происходит в бункере на заводе, обнародовало 2 мая Минобороны России.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

«Такое впечатление сложилось, что мы никому не нужны. Вообще никто не приходит: ни военные, ни гражданские, ни начальник завода или кто-то. Мы сами сливали с перевернутых кранов солярку для генератора, сами добывали воду», — рассказал один из эвакуированных мужчин.

«Никто ничего не давал, не приносил. Один раз хотели, чтобы мы окопы копали. Мужчины сказали, что не никуда не пойдут <…> Исхудали, руки висят, какие из нас копальщики?», — также рассказала другая эвакуированная с завода женщина, добавив, что киевские боевики при этом часто и били мирных граждан.

Также она отметила, что любит Россию, где у нее много друзей и хочет уехать из Мариуполя в нашу страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК России поручил расследовать очередной случай осквернения памятника советским солдатам в Литве.