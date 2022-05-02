2 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Станислав Тарасов, , 16:10 — REGNUM Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 2–6 мая посещает с рабочим визитом США. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, Мирзоян примет участие в заседании армяно-американского стратегического диалога, проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, директором USAID Самантой Пауэр, специальным помощником президента США Амандой Слот и другими. Состоятся встречи с высокопоставленными представителями Конгресса США. Мирзоян выступит в «Атлантическом совете».

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Как видим, визит насыщенный и в чем-то даже знаковый с точки зрения ожиданий в армяно-американских двусторонних отношениях. Хотя бы потому, что в последнее время в армяно-американских отношениях наблюдался определенный кризис. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным, но не удостоился приема стороны президента США Джо Байдена. Да и в принципе армянский и американский президенты встречались в последний раз в 2010 году — это были Барак Обама и Серж Саргсян. Парадокс здесь в том, что приход Пашиняна к власти в Армении в мае 2018 года сопровождался громкими заявлениями о готовности начать демократические преобразования. Кстати, с целью популяризации идей «бархатной революции» в США в июле 2019 года летал тот же Мирзоян, будучи спикером парламента Армении. Тогда самая высокая по уровню представительности его встреча прошла со спикером Палаты представителей США демократом Нэнси Пелоси.

Но потом дело дошло до того, что Пашинян не раз публично упрекал США в том, что те не помогают Армении после «революции». Более того, американцы неожиданно для Еревана повели себя пассивно во время второй карабахской войны, хотя имели возможность оказать практическое воздействие на ход событий. В итоге 9 ноября 2020 года было подписано мирное соглашение в формате трех — России, Азербайджана и Армении. Это при том, что многие американские эксперты имеют хорошее представление о геополитической роли Армении в регионе. Правда, одно время в Вашингтоне заявляли о готовности перехватить совместно с Францией инициативу в регионе в формате Минской группы ОБСЕ. Но она развалилась. Теперь США переходят на выстраивание в регионе двухсторонних отношений. Именно в таком формате они намерены дальше вести дела с Арменией и Азербайджаном и продвигать свои интересы. Вот почему американцы придают особый статус визиту Мирзояна.

Арарат Мирзоян Duma.gov.ru

Прежде всего, они преследуют цель изменить геополитическое положение Закавказья, подорвать там доминирующее положение России и укрепляющиеся позиции Турции. Поэтому в существующем раскладе им важно сохранить свои позиции в Грузии и изыскать возможности для перенаправления Еревана от России к Западу. Это первое. Второе. Вашингтон хотел бы замкнуть через Анкару проблемы региона на Ближний Восток, полностью перевести под свой контроль процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. В перспективе возможна «демократическая уния» между Тбилиси и Ереваном, чтобы с этого плацдарма продвигать «демократию» в сторону Баку. При таком ходе событий у США могут поменяться подходы к карабахскому урегулированию. Так что американцы сейчас приступили к выработке новых подходов в отношении Армении, Азербайджана и Грузии. Вот почему визит Мирзояна в Вашингтон обещает быть событийным и интересным.

В рамках этой логики США могут проявить к Еревану особое внимание и предложить ему новые дипломатические инициативы, чтобы придать импульс «прорывным событиям». Будем ждать.