Москва, , 15:35 — REGNUM Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности направил в МВД России предложение о введении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев электрических скутеров и самокатов. 2 мая об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст решения комитета.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

В комитете отметили высокий уровень аварийности на дорогах с участием «средств индивидуальной мобильности», включая скутеры и электросамокаты. Авторы инициативы добавили, что такие средства мобильности могут представлять угрозу не только для владельцев, но и для пешеходов.

В предложении говорится, что подобные средства передвижения способны развивать значительную скорость, но не оснащены эффективными системами безопасности. Комитет предложил проработать этот вопрос с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков.

Среди других предложений для снижения аварийности предлагается внедрить в действующие программы обучения подростков разделы по безопасному пользованию самокатами и скутерами. Российскому союзу автостраховщиков предлагается организовать бесплатные занятия для детей и подростков на базе некоммерческих образовательных организаций.

По итогам 2021 года в МВД России сообщили о 672 дорожно-транспортных происшествиях с участием электросамокатов и подобных транспортных средств. В сравнении с 2020 годом аварийность выросла почти на 68%.