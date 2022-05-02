Москва, 2 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Председатель СК России поручил расследовать очередной случай осквернения памятника советским солдатам в Литве. Об этом сообщили в СК РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

2 мая стало известно об очередном случае осквернения памятника солдатам Красной армии в Литовской Республике. Так, вандалы осквернили памятник на захоронении в поселке Неринга на Куршской косе Литвы, облив его краской.

Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.

По аналогичным фактам осквернения памятников в Литовской Республике следователями СК России возбуждены и расследуются 10 уголовных дел.