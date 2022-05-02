Мегион, Югра, 2 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Югре произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба уМВД России по ХМАО.

Гибдд.рф/r/40 Выезд на ДТП.

Трагедия произошла в ночь на 2 мая в городе Мегионе. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиана» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде бетонной наземной трубопроводной коммуникации. В результате ДТП водитель и пассажир 1994 года рождения скончались на месте.

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