Тель-Авив, Израиль, , 15:27 — REGNUM Израильский премьер-министр Нафтали Беннет заявил о недопустимости использования в политических целях трагедии Холокоста, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Его слова 2 мая приводит канцелярия главы израильского правительства.

Нафтали Беннет (сс) U.S. Embassy Jerusalem

«С особой серьезностью отношусь к заявлению министра иностранных дел России. Его слова не соответствуют действительности, а их посыл ошибочен. Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность», — сказал Беннет.

Также он отметил, что современная история не знала трагедии, сравнимой с Холокостом и добавил, что использование этих событий в политических целях нужно прекратить.

Как сообщало, ранее глава МИД Израиля Яир Лапид назвал слова российского министра иностранных дел «непростительным и возмутительным заявлением».

Отметим, накануне Сергей Лавров напомнил, что Владимир Зеленский выдвигает аргумент, что на Украине не может быть нацификации, несмотря на нацистские батальоны, использование нацистской символики и методов, так как он еврей. При этом глава МИД РФ уточнил, что «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».