2 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новость о том, что Польша передала Украине более 230 танков Т-72М1, а также переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы.

Оксана Переможенко, , 16:10 — REGNUM Польша передала Украине более 230 танков Т-72М1, сообщил информационный ресурс Вышеградской группы. Украина также получила от Польши переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что у Польши относительно Украины имеются свои интересы — территориальные (Западная Украина).

«Польша свое заберет… Шанс не упустит…» — отреагировал Alex, указывая на претензии Польши на территории западной Украины.

«У богатых свои причуды. Если им нравится выбрасывать деньги на ветер, это их проблемы», — с сарказмом добавил G 2719.

«Неужели Польша простила им Волынскую резню?» — недоумевает Юлиана.

«Поляки очень хорошо помнят Волынь, они ненавидят бандеровцев до мозга костей, а в данной ситуации играют роль «добрых друзей», ведь им светит лакомый кусочек», — отметила Inna.

«Такое ощущение, будто Украину пилят, каждый приносит презентик: кто-то танки, кто кто-то БТРы, а кто-то денежку! Только ведь сыр бесплатный только в мышеловке и долги возвращать необходимо, так вот эти все добродетели землёй возьмут должок! У Украины денег-то нету!» — написал Эрик.

«У всех свои политические задачи. Не стала бы Европа в лице отдельных политиков так настойчиво шпиговать Украину оружием и деньгами. Дружбы за просто так не бывает — все ищут выгоду, особенно личную, раз уж рычаги есть, почему бы и нет…» — пишет Мария.

«Как же без гадости со стороны «гиены Европы»?» — задается вопросом «Херсонская Республика».

«Норм так металлолома будет», — иронизирует Ирина.

«Они же всё равно стреляют. «Калибрами» не все уничтожат, а жаль. Как же удобно Запад устроился. Воюет старым оружием силами Украины против России. Вы хоть Запад спросите, если бы у них была война, они тоже этими старыми танками воевали бы?» — написал Denis.

«В ДНР будет теперь пополнение», — смеется один из участников обсуждения.

«Какая разница, какая техника, если ее заправлять нечем? Уничтожать топливные запасы по максимуму. В Киеве уже дефицит топлива, ввели талоны», — добавила Elena T.

«Поляки в предвкушении от занятия Западенщины (Западной Украины. — О. П.)», — отметил Алексей.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — отреагировала Елена известной цитатой из повести Гоголя «Тарас Бульба».

«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Цитата из х/ф «Тарас Бульба». реж Владимир Бортко. 2009. Россия

«Будут воевать до последнего украинца», — с сарказмом добавил N W.

«Ударить, надеюсь, знают куда», — написал один из комментирующих.

«Это они себе поставили», — не без сарказма пишет один из участников обсуждения, указывая на то, что Польша имеет свои интересы.

«Это случайно не такой своеобразный хитрый план разоружить все недружественные страны», — задумался XAN.

«Зачем последнему украинцу столько оружия?» — не без сарказма поинтересовался Kay Yak.

«Эх, хорошие трофеи будут», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Надеюсь, что это всё не доедет до фронта и будет уничтожено на колесах», — добавил Andrey K.

«Следующего раза, когда Россия будет спасать Польшу, уже не будет. Надоело», — подытожил Илья К.

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