Варшава, , 15:10 — REGNUM На введении новых антироссийских санкций, в первую очередь касающихся энергоресурсов и финансов, настаивают власти Польши. Об этом 2 мая заявил журналистам заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Яблоньского, Варшава считает введенные западными странами антироссийские санкции очень хорошим и важным шагом, однако недостаточным, так как Россия «до сих пор не была отрезана от денег за полезные ископаемые — от денег за нефть и за газ».

В то же время, он отметил, что Польша настаивает на как можно скорейшем введении новых санкций против России.

«Мы очень однозначно говорим, что эмбарго должно быть введено как можно скорее, а если есть препятствия, которые в какой-то степени понятны из-за отсутствия диверсификации в некоторых странах, то должны быть введены переходные меры таможенного характера или другого характера, которые бы отбивали охоту обходить санкции», — сказал заместитель польского министра иностранных дел.

Кроме того, Яблоньский высказался в пользу введения финансовых санкций против РФ вплоть до конфискации денежных средств.

«Из этих средств мы профинансируем восстановление Украины, с этих средств мы профинансируем затраты, которые эта война принесла Украине, а также европейским экономикам», — предположил он.

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