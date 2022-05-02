Москва, , 14:56 — REGNUM Корректным отношением военных Вооруженных сил (ВС) РФ к себе удивлены военнопленные из состава ВСУ, так как по телевизору им «рассказывали совсем другое». Они сообщили об этом 2 мая, видеозапись приводит их слова РИА Новости.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удивлен, что (российские военные к нам) корректно относились… Потому что нам говорили по телевизору… совсем другое. А с нами по-людски разговаривали, кому надо было — оказали первую помощь», — сказал один из украинских пленных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Старомихайловке в ДНР десять мин калибра 82 мм.