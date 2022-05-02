Киев, , 14:53 — REGNUM Метрополитен Киева завершил I этап сбора предложений для переименования пяти станций метро. О самых популярных предложениях жителей сообщает 2 мая Telegram-канале Kyiv Metro Alerts.

Станция метро в Киеве Santehnik

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Для каждой из станций собрали по 5 самых популярных вариантов новых названий. В данный момент начался II этап голосования в онлайн-формате до 9 мая. После этого результаты будут направлены в Киевский горсовет, куда свое заключение направит и профессиональная комиссия по вопросам наименований.

Так, станция «Минская» может стать «Вышгородской» либо «Варшавской», «Берестейская» — «Степана Бандеры» или «Мариупольская», а станция «Героев Днепра» — «Героев Мариуполя» или «Героев Украины».

По данным начальника киевского метрополитена Виктора Брагинского, жители города предлагали и экзотические варианты, например «Реактивные гуси», «Борщ».

Всего своими идеями поделились 18 тыс. 912 человек.