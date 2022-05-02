Бишкек, , 14:48 — REGNUM В столице Киргизии в праздничной церемонии по случая завершения мусульманского поста 2 мая участвовало 35 тысяч человек. Айт намаз в этом году — первый после начала пандемии коронавируса. Об этом сообщили киргизские СМИ со ссылкой на ГУВД Бишкека.

Коран

По данным правоохранителей в праздничной молитве на Старой площади столицы участвовали около 35 тысяч человек.

«В праздничной церемонии по случаю завершения мусульманского поста принял участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Вместе с главой государства прочитать молитву пришли председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, спикер парламента Талант Мамытов», — передает 24. kg.