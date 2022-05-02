Москва, , 14:48 — REGNUM В Москве «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» организовали масштабную акцию, в ходе которой более двух тысяч активистов почтили память погибших при трагедии в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года, рассказал журналистам заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

Акция у посольства Украины в Москве Пресс-служба МГЕР

«Сегодня более двух тысяч наших активистов пришли к посольству Украины, чтобы почтить память людей, невинно убитых в Одессе 2 мая 2014 года. Ежегодно с 2015 года мы проводим эту акцию. Семь лет мы приходим к Посольствам и Консульствам Украины, на центральных площадях городов выкладываем из свечек слово «Помним» и возлагаем цветы. Мы обязательно будем добиваться того, чтобы все виновные в гибели 48 человек были наказаны», — рассказал Антон Демидов.

Он отметил, что колонна стартовала с Тверской улицы. В руках активисты держали фотографии погибших в трагедии, а также цветы и плакаты с надписями: «Одесса. Помним 02.05.2014», «Помним 02.05.2014» и другими. В рамках акции украинская пианистка Валентина Лисица в память о погибших провела у посольства Украины концерт классических композиций.

«Мы хотим мира и справедливости: единственное наше требование — это наказать виновных в этом ужасном событии. Спецоперация является единственным выходом из столь тупиковой ситуации, когда целых восемь лет Украина занималась войной и терроризмом против своих же граждан», — рассказал руководитель «Волонтерской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко .

Напомним, 2 мая 2022 года исполнилось 8 лет со дня трагедии в Одессе. По официальным данным в тот день погибло 48 человек. Из них в Доме профсоюзов были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Большинство погибших были сторонниками движения «Куликово поле». Этот день стал точкой невозврата в Донбасском кризисе.