Тайбэй, 2 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Альтернативные возможности приобретения дальнобойных видов оружия из-за задержки поставок американских самоходных гаубиц M109A6 ищут власти Тайваня. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба тайваньского минобороны.

Nat КНР и Тайвань

«В настоящее время министерство обороны тщательно рассматривает альтернативные планы», — говорится в сообщении и уточняется, что это стало необходимым на фоне задержек поставок самоходных гаубиц от США.

Также указывается, что после проведения стадии обсуждения проект об альтернативных закупках будет представлен на рассмотрение парламенту Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможной задержке поставки Тайваню 40 самоходных гаубиц M-109A6 до 2026 года сообщил властям острова Вашингтон.