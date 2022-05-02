Луганск, , 14:44 — REGNUM ВСУ обстреляли Стаханов с применением РСЗО «Ураган». Об этом 2 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.10 с направления н.п. Горское по н.п. Стаханов с применением РСЗО «Ураган» (4 снаряда)», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Калиново с применением минометов.

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